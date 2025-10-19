Pfand-Ärger in Zwickau: Deshalb geht der Anzeigenhauptmeister gegen mehrere Geschäfte vor
Zwickau - Der "Anzeigenhauptmeister" hat mal wieder zugeschlagen - diesmal im Raum Zwickau. Allerdings jagte Niclas Matthei keine Parksünder, vielmehr hatte er verschiedene Geschäfte im Visier. Diese nahmen sein Leergut nicht entgegen - es hagelte Anzeigen.
Wie der selbsternannte "Anzeigenhauptmeister" auf seiner Facebook-Seite mitteilt, war er Mitte Oktober in verschiedenen Geschäften unterwegs.
Hintergrund: Wie Matthei auf Facebook schreibt, sind Geschäfte laut Verpackungsgesetz ab einer Größe von 200 Quadratmetern dazu verpflichtet, Leergut anzunehmen, wenn sie selbst Getränke verkaufen.
Doch halten sich die Geschäfte auch daran? Genau das prüfte er. Zunächst ging es für den Anzeigenhauptmeister in eine MÄC-GEIZ-Filiale in Sankt Egidien. Dort wollte er 24 Pfandflaschen zurückgeben. Eine Mitarbeiterin lehnte ab - ihr Geschäft sei nicht 200 Quadratmeter groß. Matthei bezweifelt das und informierte die Behörden. Diese sollen nun prüfen, wie groß das Geschäft ist.
In einem OBI-Baumarkt in Sankt Egidien der nächste Versuch: Hier wurden seine 24 Pfandflaschen ebenfalls abgelehnt. Eine Anzeige folgte.
Eine TEDI-Filiale in Zwickau traf es ebenfalls - hier wollte der Anzeigenhauptmeister sogar 74 PET-Flaschen abgeben, wieder ohne Erfolg. Ein weiterer Versuch in einem Media-Markt scheiterte ebenfalls.
Auch Action-Filiale im Visier: Anzeigenhauptmeister schaltet Behörden ein
Letzter Halt: eine Action-Filiale. Hier wollte eine Kassiererin das Leergut sogar annehmen. Doch die Filialleitung kam, verweigerte die Annahme, da nur geringe Mengen an Leergut akzeptiert werden, schildert Matthei. Das Gesetz kenne allerdings keine Höchstgrenze, so der Anzeigenhauptmeister - auch hier wurden die Behörden eingeschaltet.
Sollte eine Annahme verweigert werden, sieht das Gesetz eine Geldstrafe vor. Ob die Geschäfte diese wirklich zahlen müssen, bleibt abzuwarten.
Der Leergut-Test ist für Matthei allerdings nicht neu: Bereits im Sommer tourte er durchs Erzgebirge und leitete ebenfalls Verfahren gegen Geschäfte ein, die keine Pfandflaschen entgegennahmen.
