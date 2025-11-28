Nach Koranverbrennung: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Anzeigenhauptmeister

Halle - Die Staatsanwaltschaft in Halle ermittelt gegen einen als " Anzeigenhauptmeister " bekannten jungen Mann aus Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg.

Gegen den selbsternannten "Anzeigenhauptmeister" wird nun ermittelt. (Archivbild) © Julian Stähle

Es gebe ein Verfahren und zwei Vorwürfe gegen den in der Öffentlichkeit bekannten Mann, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle der Deutschen Presse-Agentur.

Konkret werde dem 19-Jährigen ein mutmaßlicher Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen vorgeworfen.

Im Internet waren den Angaben nach Videos aufgetaucht, die den Beschuldigten zeigten - unter anderem mit einem "pistolenähnlichen Gegenstand", sagte der Sprecher.

Außerdem werde ermittelt, ob und warum der Beschuldigte einen Koran verbrannt hat. Zuvor hatte unter anderem die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Der 19-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur, er gehe davon aus, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden, da seine Taten seiner Meinung nach keine strafrechtliche Relevanz hätten. "Was ich im Internet teile, mache ich bewusst – um zu provozieren."

Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.