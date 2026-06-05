Aus gesundheitlichen Gründen: Schlager-Ikone Mary Roos sagt Auftritt kurzfristig ab

Hamburg - Große Enttäuschung für die Fans von Mary Roos (77)! Eigentlich wollte die Schlagerlegende trotz ihres Karriere-Endes noch einmal für den guten Zweck auf die Bühne zurückkehren. Doch daraus wird nun nichts.

Mary Roos (77) musste einen Auftritt auf einer Wohltätigkeitskreuzfahrt aus gesundheitlichen Gründen absagen. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Die 77-Jährige hat ihre Teilnahme an einer Wohltätigkeitskreuzfahrt der Stiftung Fly & Help auf der "MS Artania" kurzfristig abgesagt. Nach Angaben von "Schlager.de" bestätigte Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung, die Absage.

Als Grund wurden gesundheitliche Ursachen genannt. Doch Sorgen müssen sich die Fans um den Gesundheitszustand der Musikerin offenbar nicht machen. Nach Angaben ihres Managements gehe es der Sängerin grundsätzlich gut.

Sie habe sich lediglich einem kleineren medizinischen Eingriff unterziehen müssen. Ernsthafte gesundheitliche Probleme gebe es nicht.

Die Kreuzfahrt selbst findet jedoch weiterhin wie geplant statt - allerdings ohne Mary Roos. Für die Sängerin springt nun Ireen Sheer (77) ein. Die Interpretin von "Heut' Abend hab' ich Kopfweh" wird das Programm an Bord verstärken. "Wir freuen uns alle sehr", sagte Meutsch über die neue Besetzung.