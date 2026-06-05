Aus gesundheitlichen Gründen: Schlager-Ikone Mary Roos sagt Auftritt kurzfristig ab

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Mary Roos musste einen Auftritt auf einer Wohltätigkeitskreuzfahrt aus gesundheitlichen Gründen absagen. Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen.

Von Jana Steger

Hamburg - Große Enttäuschung für die Fans von Mary Roos (77)! Eigentlich wollte die Schlagerlegende trotz ihres Karriere-Endes noch einmal für den guten Zweck auf die Bühne zurückkehren. Doch daraus wird nun nichts.

Mary Roos (77) musste einen Auftritt auf einer Wohltätigkeitskreuzfahrt aus gesundheitlichen Gründen absagen. (Archivfoto)
Mary Roos (77) musste einen Auftritt auf einer Wohltätigkeitskreuzfahrt aus gesundheitlichen Gründen absagen. (Archivfoto)  © Gregor Fischer/dpa

Die 77-Jährige hat ihre Teilnahme an einer Wohltätigkeitskreuzfahrt der Stiftung Fly & Help auf der "MS Artania" kurzfristig abgesagt. Nach Angaben von "Schlager.de" bestätigte Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung, die Absage.

Als Grund wurden gesundheitliche Ursachen genannt. Doch Sorgen müssen sich die Fans um den Gesundheitszustand der Musikerin offenbar nicht machen. Nach Angaben ihres Managements gehe es der Sängerin grundsätzlich gut.

Sie habe sich lediglich einem kleineren medizinischen Eingriff unterziehen müssen. Ernsthafte gesundheitliche Probleme gebe es nicht.

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Die Kreuzfahrt selbst findet jedoch weiterhin wie geplant statt - allerdings ohne Mary Roos. Für die Sängerin springt nun Ireen Sheer (77) ein. Die Interpretin von "Heut' Abend hab' ich Kopfweh" wird das Programm an Bord verstärken. "Wir freuen uns alle sehr", sagte Meutsch über die neue Besetzung.

Mary Roos sagt Kreuzfahrt-Auftritt ab: Diese Stars sind trotzdem mit dabei

Die Schlagersängerin trug 1984 bei der deutschen Vorentscheidung für den ESC ihr Lied "Aufrecht geh'n" vor. Damit erreichte sie im Finale den 13. Platz für Deutschland.
Die Schlagersängerin trug 1984 bei der deutschen Vorentscheidung für den ESC ihr Lied "Aufrecht geh'n" vor. Damit erreichte sie im Finale den 13. Platz für Deutschland.  © picture alliance / dpa

Die heute 76-jährige Deutsch-Britin hatte sich Anfang 2023 weitgehend von der Bühne verabschiedet und tritt seither nur noch gelegentlich auf. So will es die Sängerin auf der "MS Artania" offenbar noch einmal wissen.

Und auch Mary Roos hatte sich 2019 eigentlich bereits in den musikalischen Ruhestand verabschiedet. Für die achttägige Kreuzfahrt vom 10. bis 18. Juni wollte sie jedoch eine Ausnahme machen. Neben Ireen Sheer als Mary-Roos-Ersatz können sich Schlager-Fans auch noch auf weitere Musik-Acts freuen.

Ebenfalls mit dabei: Marianne & Michael, Michael Holm (82) und Patrick Lindner (65) werden an Bord der "MS Artania" mit durch Skandinavien reisen und die Passagiere mit ihren Auftritten unterhalten. Mit den Benefizreisen sammelt die Stiftung Spenden für den Bau von Schulen in benachteiligten Regionen der Welt.

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Die Kreuzfahrt beginnt und endet in Bremerhaven.

Titelfoto: Gregor Fischer/dpa

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