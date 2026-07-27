27.07.2026 09:17 Gedenken an Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (†31): "Familie hält sich still"

Vor einem Jahr verunglückte die Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im Karakorum-Gebirge. Familie und Freunde erinnern an ihre Lebensfreude.

Von Sabine Dobel, Mathis Richtmann Garmisch-Partenkirchen - Blumen, Kerzen und immer wieder Menschen, die einen Moment stehenbleiben: Im Laura-Dahlmeier-Park in Garmisch-Partenkirchen ist die Erinnerung an die verstorbene Biathlon-Olympiasiegerin lebendig.

Skijägerin Laura Dahlmeier starb 2025 im Alter von 31 Jahren bei einem Bergunfall. © Hendrik Schmidt/dpa Ein Jahr nach ihrem tödlichen Bergunfall am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge ist der öffentliche Trubel verklungen. Geblieben ist eine stille Form des Gedenkens – und die Erinnerung an eine Frau, die für viele mehr war als eine erfolgreiche Profisportlerin. Für die Angehörigen von Laura Dahlmeier ist der Jahrestag vor allem eine private Angelegenheit. "Die Familie hält sich still. Wir sind froh, dass der Hype nach unten gegangen ist, dass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist", sagt Vater Andreas Dahlmeier der dpa. "Wir sind müde." Den Todestag werde die Familie im kleinen Kreis begehen. "Es ist Familiensache", sagt er. Eine öffentliche Gedenkveranstaltung ist nicht geplant. Promis & Stars Sechs Wochen zu früh gekommen: Erneutes Babyglück für "GNTM"-Model und Bundesligaprofi Ein Foto und eine an einem Felsen angebrachte Tafel erinnern im Laura-Dahlmeier-Park an die begeisterte Bergsteigerin. Den Felsen hat ihre Mutter Susi Dahlmeier ausgesucht. Er stammt aus dem Ferchenbach unweit der Partnachklamm, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. "Es ist eine richtige Pilgerstätte geworden", sagt Andreas Dahlmeier. Es sei ein Ort, um innezuhalten.

Gepäckträger erinnert sich an Rettungsversuch am Laila Peak: "läuft mir ein Schauer über den Rücken"

Das Karakorum-Gebirge lockt Bergsteiger aus aller Welt an. Dort liegt auch der K2 (8611 Meter), der zweithöchste Berg der Erde. © Olivier Matthys/EPA/dpa Am 28. Juli vergangenen Jahres war die 31-Jährige mit ihrer Seilpartnerin am knapp 6100 Meter hohen Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge unterwegs, als sie beim Abseilen von Steinschlag getroffen wurde. Wahrscheinlich war Dahlmeier, die ausgebildete Bergführerin und Mitglied der Bergwacht war, sofort tot. Rettungs- und später Bergungsversuche, an denen unter anderem der mit Dahlmeier befreundete Extremkletterer Thomas Huber beteiligt war, scheiterten. Auch in Pakistan erinnern sich noch manche an Dahlmeier. In dem Land sterben jedes Jahr Touristen in den Bergen - erst Anfang Juli starb ein Tscheche im Karakorum. Promis & Stars "Wie in aller Welt kann man bloß ...": Frau von Ex-Bundesliga-Star schlägt Autoscheibe ein und rettet Hund Der Gepäckträger Baqir Ali war an einer Bergungsaktion nach Dahlmeiers Absturz beteiligt. "Es war eine der Rettungsaktionen in meinem Leben, die erfolglos geblieben ist. Selbst jetzt denke ich manchmal an sie und es läuft mir ein Schauer über den Rücken", sagt er der dpa.

Eltern von Laura Dahlmeier sind versöhnt mit ihrer letzten Ruhestätte