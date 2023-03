Baby-Glück mit 56! Fünftes Kind für Wigald Boning

Wigald Boning (56) will sich voll und ganz seiner Familie widmen. © imago/Panama Pictures

"Jetzt kann auch Sohn Oskar Sonne, Regen, Ameisenhaufen, Rollsplitt, Mozart, Dosenravioli, den ganzen grandiosen Klimbim kennenlernen", schrieb Boning und postete dazu das Foto eines Willkommenskuchens.

Darüber hinaus kündigte der 56-Jährige, der einst zusammen mit Olli Dietrich (66) das Gesangs-Duo "Die Doofen" bildete, eine TV- und Bühnen-Pause an: "Ihr findet mich bis auf Weiteres hinterm Wickeltisch."



Bonings Ehefrau, die Opernsängerin Teresa Tièschky (34), schrieb in ihrer Instagram-Story zu einem Foto, welches das Händchen des Kleinen zeigt: "And the Oscar goes to... Heute Nacht um 5.15 Uhr geboren, 54 Zentimeter groß und 3680 Gramm schwer."

Und weiter: "Alle gesund. Wir sind überglücklich!"