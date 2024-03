Baby-News bei Alvaro Soler: Er wird zum ersten Mal Papa

Für Álvaro Soler (33) und seine Frau Melanie (25) ist es das erste Kind. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die freudige Nachricht verkündete der werdende Vater am Sonntag überraschend auf Instagram. In dem Video sieht man die Turteltauben zunächst beim Kaffeetrinken vor paradiesischer Meereskulisse.

Plötzlich halten die zwei eine Zeitung mit der Aufschrift "Baby No 1 Coming Soon" in die Kamera. Daraufhin steht seine Liebste auf und zeigt stolz ihren wachsenden Babybauch.

Den beiden ist die Freude ins Gesicht geschrieben. Sie strahlen über beide Ohren. Álvaro gibt seiner Liebsten zum Abschluss einen verliebten Kuss auf den Babybauch.

Im Juni 2022 zeigte sich der "The Voice Kids"-Coach erstmals mit Melanie (25) in der Öffentlichkeit. Im Mai des vergangenen Jahres gaben sie dann überraschend ihre Vermählung bekannt.