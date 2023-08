"Bachelor"-Girl verändert ihr Aussehen, doch es gibt Probleme: "Ich bin auf 180"

Frankfurt am Main/Türkei - Es ist ein Urlaubsmitbringsel der besonderen Art: Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27, " Der Bachelor " 2023) ging am gestrigen Dienstag in der Türkei zum Friseur, um sich einen neuen Look verpassen zu lassen.

So kennen die Fans von Reality-Darstellerin Leyla Lahouar die 27-Jährige: mit langen schwarzen Haaren. Doch die Frankfurterin hat ihr Aussehen verändert. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Schon am Montagabend hatte die Halbtunesierin aus Frankfurt am Main in ihren Instagram-Storys verkündet, dass sie sich eine völlig neue Frisur zulegen wolle.

Ihre langen schwarzen Haare sollten zu einem sogenannten Long Bob umfrisiert werden, doch damit nicht genug. Leyla wollte auch die Farbe ihrer Haare verändern lassen, hin zu einem Braunton.

In ihren Instagram-Storys nahm die Reality-Darstellerin ihre mehr als 47.000 Follower auf der Fotoplattform am Dienstag mit zu dem Umstyling - und zunächst schien alles gutzugehen.

Dann aber, am späten Dienstagnachmittag, wandte sich die 27-Jährige mit einer Story an ihre Fans, in der sie ihre Unzufriedenheit unmissverständlich kundtat.