Bauernhof statt roter Teppich: Ian Somerhalder vermisst Hollywood kein bisschen

Nikki Reed (35) und Ian Somerhalder (45) sind seit 2015 verheiratet. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Schauspieler und seine Frau, "Twilight"-Star Nikki Reed (35), haben dem schnelllebigen Citylife den Rücken zugekehrt, mittlerweile lebt das Paar gemeinsam mit den zwei Kindern, Bodhi Soleil (6) und einem kleinen Sohn (7 Monate), auf einem Bauernhof.

"Ich habe das, was ich getan habe, lange Zeit geliebt", erklärte Somerholder gegenüber dem Promi-Portal E! News und bezog sich dabei auf seine Schauspielkarriere, die er 2019 aus Eis legte. Diese vermisse er zurzeit kein bisschen.

Reed erklärte daraufhin, wie sehr das Paar das gemeinsame Familienleben auf einer Farm im US-Bundesstaat Kalifornien genieße.

"Wenn man sieht, wie die Natur funktioniert, empfindet man so viel", so die 35-Jährige. "Es ist wunderschön zu sehen, was mit den Kindern passiert. Zu beobachten, wie sie sich am Anbau ihrer Lebensmittel beteiligen und verstehen, was Lebensmittel sind und woher sie kommen."