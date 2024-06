Bebe Rexha droht, Fans zu verklagen: "Ich würde gerne noch reicher werden"

USA - Superstar Bebe Rexha (34) wurde in der Vergangenheit bei Konzerten mehrfach zur Zielscheibe von herumfliegenden Gegenständen. Das soll sich nun ändern!

Bebe Rexha (34) hat für fliegende Gegenstände bei ihren Auftritten kein Verständnis. © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Während einer ihrer letzten Shows kam es erneut zu einem Zwischenfall, wie "Promiflash" schreibt. Zudem kursiert auf TikTok ein Video.

Die 34-jährige Künstlerin wehrt sich nun gegen die schmerzhaften Zwischenfälle und stellt auf der Bühne klar: "Falls ihr mich erneut im Gesicht treffen wollt, ich habe den anderen Kerl anzeigen lassen." Ironisch fügt sie hinzu: "Ich würde gerne noch reicher werden."

Ein Fan erklärte auf Social Media, was beim Konzert in Green Bay geschah. Demnach habe die Sängerin ihr Konzert zweimal unterbrechen müssen, weil "Leute Sachen auf die Bühne und in die Menge geworfen haben." Infolgedessen seien mehrere Personen rausgeworfen worden.