Beckenbauer-Gedenkfeier wird live übertragen: ARD ändert Programm

München - Die offizielle Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer (†78) wird am 19. Januar in der ARD übertragen.

"Danke, Franz" war bereits auf der Allianz Arena zu lesen - am 19. Januar steigt dort eine große Gedenkfeier zu Ehren des verstorbenen Frank Beckenbauer (†78). © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Tobias Hase/dpa

Wie der Sender am Donnerstag mitteilt, wird die Veranstaltung am Freitag in einer Woche ab 15 Uhr in der Münchner Allianz Arena stattfinden.

Moderatorin Esther Sedlaczek (38) wird die Trauerfeier live in der ARD präsentieren.

Ursprünglich sollte zu dieser Zeit Wintersport gezeigt werden. "Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt", teilte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zur Organisation mit. So kann sowohl umfassend von der Gedenkfeier als auch vom Biathlon berichtet werden.

"Die Programmierung der Wintersport-Übertragungen im Ersten ändert sich im Anschluss an die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel entsprechend", so der Sender.