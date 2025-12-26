Beef an Weihnachten: Tessa Bergmeier will Yvonne Woelke anzeigen
Hamburg - Schon wieder Streit zwischen den Reality-Stars Yvonne Woelke (46) und Tessa Bergmeier (36). Und das ausgerechnet am Heiligen Abend! Auslöser war ein gemeinsamer Besuch der neuen X-Mas Show des "Flic Flac - the Modern Art of Circus" in Duisburg kurz vor Weihnachten.
Tessa Bergmeier hatte in ihrer Instagram-Story berichtet, Yvonne Woelke sei mit ihrem Chihuahua im Publikum gewesen. Die Lautstärke einer solchen Veranstaltung habe ihr Sorgen bereitet.
"Mir ging der arme Hund die ganze Show über nicht aus dem Kopf", so Bergmeier. Sie betonte ausdrücklich: "Zu keinem Zeitpunkt habe ich Yvonne persönlich angegriffen."
Das sah Yvonne Woelke offenbar anders. Laut Tessa soll Woelke ihr am späten Heiligabend daraufhin "sehr abwertend und beleidigend" private Nachrichten auf Instagram geschickt haben.
Die genauen Inhalte wolle Bergmeier nicht vollständig veröffentlichen, beschreibt sie jedoch als "deutlich und verletzend".
Zusätzlich veröffentlichte Yvonne Woelke am ersten Weihnachtstag eine öffentliche Story, in der sie – zumindest aus Tessas Sicht – deren Rolle als Mutter infrage stellte. Dort schrieb Woelke unter anderem:
"Liebe Tessa, kümmere dich doch mal um deine Kinder, anstatt deine wundervolle Energie in Sachen zu verschwenden, die nicht so sind, wie du sie darstellst! Genieß doch mal die Weihnachtszeit ohne Hass! Ist schwer, oder?"
Tessa Bergmeier: "Sie hat geschrieben, dass ich eine widerliche Person bin"
Für Tessa Bergmeier überschreitet dieser Kommentar eine klare Grenze. Zumal Woelke auch in den privaten Nachrichten ihre Mutterqualitäten infrage gestellt haben soll.
"Sie hat geschrieben, dass ich eine widerliche Person bin, dass ich einen ganz ekelhaften Charakter habe – auch im Kontext, dass ich eine Mutter bin."
Bergmeier stellt klar: "Ich bin alleinerziehende Mutter und kümmere mich rund um die Uhr bedürfnisorientiert um meine Kinder – so sehr, dass ich sie bewusst nicht auf Instagram zeige."
Öffentliche Angriffe auf ihre Mutterschaft empfindet sie als verletzend und frauenfeindlich: "Würde ein Mann für denselben Kommentar was abbekommen? Wahrscheinlich nicht."
Nach eigenen Angaben hat Tessa Bergmeier Yvonne Woelke inzwischen blockiert und will rechtliche Schritte einleiten: "Ich werde die Angelegenheit nun rechtlich prüfen und Strafanzeige stellen, um gegen die Beleidigungen vorzugehen."
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier (2)