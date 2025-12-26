Beef an Weihnachten: Tessa Bergmeier will Yvonne Woelke anzeigen

Hamburg - Schon wieder Streit zwischen den Reality-Stars Yvonne Woelke (46) und Tessa Bergmeier (36). Und das ausgerechnet am Heiligen Abend! Auslöser war ein gemeinsamer Besuch der neuen X-Mas Show des "Flic Flac - the Modern Art of Circus" in Duisburg kurz vor Weihnachten.

Tessa Bergmeier (36) machte sich nach eigenen Angaben Sorgen um den Hund von Yvonne Woelke (46). © Screenshot/Instagram/tessa.bergmeier

Tessa Bergmeier hatte in ihrer Instagram-Story berichtet, Yvonne Woelke sei mit ihrem Chihuahua im Publikum gewesen. Die Lautstärke einer solchen Veranstaltung habe ihr Sorgen bereitet.

"Mir ging der arme Hund die ganze Show über nicht aus dem Kopf", so Bergmeier. Sie betonte ausdrücklich: "Zu keinem Zeitpunkt habe ich Yvonne persönlich angegriffen."

Das sah Yvonne Woelke offenbar anders. Laut Tessa soll Woelke ihr am späten Heiligabend daraufhin "sehr abwertend und beleidigend" private Nachrichten auf Instagram geschickt haben.

Die genauen Inhalte wolle Bergmeier nicht vollständig veröffentlichen, beschreibt sie jedoch als "deutlich und verletzend".



Zusätzlich veröffentlichte Yvonne Woelke am ersten Weihnachtstag eine öffentliche Story, in der sie – zumindest aus Tessas Sicht – deren Rolle als Mutter infrage stellte. Dort schrieb Woelke unter anderem:

"Liebe Tessa, kümmere dich doch mal um deine Kinder, anstatt deine wundervolle Energie in Sachen zu verschwenden, die nicht so sind, wie du sie darstellst! Genieß doch mal die Weihnachtszeit ohne Hass! Ist schwer, oder?"