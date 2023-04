Ex-BTN-Star Laura Vetter reagiert ungeschminkt auf Instagram-Anfeindung und wird von Fans gefeiert

Gesagt, getan und so können die Follower dabei zusehen, wie sie sich Schritt für Schritt von der Schminke befreit und schließlich ihre natürliche Schönheit zum Vorschein kommt.

Das konnte Vetter natürlich nicht auf sich sitzen lassen und strafte die Kritikerin mit einem Video Lügen, in dem sie sich vor aller Augen abschminkt.

"Sieh die mal ungeschminkt, dann sagst Du das nicht mehr", machte besagte Dame sich in einem Kommentar über die ehemalige Darstellerin von "Berlin - Tag & Nacht" lustig.

Laura Vetter hat viele Komplimente für ihre natürliche Schönheit bekommen. © Screenshot/Instagram/lauravetter (Bildmontage)

Dem konnte Lebensgefährte Tutty Tran (35) natürlich nur beipflichten. "Von innen nach außen der schönste Mensch, den ich kenne. Am liebsten Dich den ganzen Tag ungeschminkt und nackt neben mir", betonte der Stand-up-Comedian.

"Für mich eine der schönsten Frauen... geschminkt und ungeschminkt. Von außen und von innen" oder "Mit und ohne Schminke einfach nur hübsch" und "Selten so eine natürliche Schönheit gesehen", jubelte auch ihre Community in der Kommentarspalte zu dem Beitrag und ließ Herzen, Flammen und ähnliche Emojis regnen.

Zudem wurde bemängelt, dass es oftmals Frauen sind, die andere Frauen bei Instagram und Co. anfeinden, wobei dabei wohl häufig Neid im Spiel ist. "Verstehe das nicht, vor allem, dass es vorwiegend Frauen sind", oder "Am schlimmsten finde ich das noch unter uns Frauen", hieß es in diesem Zusammenhang beispielsweise.

Laura Vetter wurde für ihre coole Reaktion auf das fiese User-Statement jedenfalls von der Netzgemeinde gebührend gefeiert.