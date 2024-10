Bekannt aus "Tootsie" und "Mr. Mom": US-Filmstar Teri Garr ist tot!

Los Angeles (USA) - Die amerikanische Schauspielerin Teri Garr, die in Hit-Komödien wie "Tootsie" und "Mr. Mom" mitspielte, ist tot. Sie starb in Los Angeles nach einem langen Kampf gegen die Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS), wie ihre Sprecherin Heidi Schaeffer mitteilte. Garr wurde 79 Jahre alt.

Schauspielerin Teri Garr ist mit 79 Jahren verstorben. © Mark Tetrrill/AP/dpa

Kollegen wie Michael Keaton und Steve Martin würdigten die Schauspielerin. Er habe sie "so sehr" geliebt, schrieb Komiker Steve Martin (79) auf der Plattform X (früher Twitter) zu einem Foto der Schauspielerin aus früheren Jahren.

Michael Keaton (73) zollte seinem früheren Co-Star auf Instagram Tribut. "Vergiss, wie toll sie als Schauspielerin und Komödiantin war", schrieb der Hollywood-Star. Sie sei vor allem eine wunderbare Frau gewesen, mit der man großartig zusammenarbeiten konnte und die man um sich haben wollte. Keaton und Garr drehten 1983 die Ehepaar-Komödie "Mr. Mom", in der die Hausfrau Karriere macht, nachdem der Ehemann seinen Job verloren hat und Hausmann wird.

US-Regisseur Paul Feig (62) würdigte Garr als "Legende" und als eine seiner "Komödien-Heldinnen". Sie sei "so lustig, so schön, so liebenswürdig" gewesen, schrieb er auf X.

Garr begann ihre Karriere im Showbusiness in den 60er Jahren als Tänzerin. Sie wirkte dabei an der Seite von Elvis Presley (†42) etwa in dem Filmmusical "Tolle Nächte in Las Vegas" mit. Als Schauspielerin übernahm sie in den 70er Jahren unter anderem Nebenrollen in Filmen wie "Der Dialog", "Frankenstein Junior" oder "Unheimliche Begegnung der dritten Art".