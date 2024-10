Beleidigungen & Morddrohungen: Deutsche Sportmoderatorin packt im Podcast aus!

München - Auch Journalisten sind im digitalen Zeitalter nicht vor Beschimpfungen und mehr gefeit: Eine deutsche Sport -Moderatorin gibt emotionale Einblicke in die Randerscheinungen ihres Jobs!

Esther Sedlaczek (38) ist seit vielen Jahren ein vertrautes Gesicht im TV-Sport. © Soeren Stache/dpa

Seit September 2021 ist Esther Sedlaczek (38) das Gesicht der ARD Sportschau. Ob Bundesliga am Samstag oder Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft - Sedlaczek steht im Blickpunkt der Zuschauer.

Doch nicht immer hat der Traumjob vieler Sportfans nur schöne Seiten. Im Podcast Copa TS mit Host Tommi Schmitt (35) berichtet die Journalisten von vielen Beleidigungen und ihrem Umgang damit: "Das lässt mich überhaupt nicht kalt", so die gebürtige Ost-Berlinerin.

"Ich bin nicht der Mensch, der so was an sich abprallen lassen kann", antwortet sie emotional.

"Wenn ich früher in den sozialen Medien eine Nachricht gelesen habe, die nicht nett formuliert war, der mich einfach nur beschimpft hat [...], dann habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und dann hat mich das auch verletzt", gibt die Journalisten Einblick in ihre Gefühlswelt.

Sedlaczek musste Strategien entwickeln, um Shitstorm auszuhalten: "Ein Learning, mir bewusst zu sagen: Das bringt mir nichts, wenn ich mir tagelang Gedanken darüber mache und mir das die Lebenszeit vermiest. Für mich ein ganz wichtiger Satz: Ich kann nicht jedem gefallen."