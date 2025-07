Panne mitten im Konzert: Weltstar purzelt beim Zuprosten von der Bühne

Arizona (USA) - Das war so nicht geplant! Bei seinem Konzert in Arizona machte Rapper Post Malone (29) einen unfreiwilligen Abgang von der Bühne. Dabei wollte er doch nur mit einem begeisterten Fan anstoßen!

Alles in Kürze

Sänger Post Malone (29) machte bei seinem Konzert in Arizona einen unfreiwilligen und schmerzhaften Abgang von der Bühne. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/koty_sage

Der Sänger steckte in Glendale im US-Bundesstaat Arizona mitten in der Performance seines Songs "Pour Me a Drink", als sich der ungeplante Stunt abspielte.

Besagter Fan filmte das ganze Spektakel sogar und stellte es anschließend auf Social Media, wo es mittlerweile viral ging.

In dem TikTok-Clip sieht man den Rapper mit einem Drink in der Hand den Song performen, während er zielstrebig auf seinen Anhänger in der Menge zugeht.

Um sein Gegenüber zu erreichen, hockt sich der 29-Jährige hin und erhebt seinen Becher zum Toast. Doch dann die Panne: Ein Stück der Bühne gibt plötzlich nach, bricht ab und der Sänger fällt mit dem Kopf voran in Richtung Zuschauermenge.