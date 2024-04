"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher zieht 10,5 Tonnen Doppeldecker-Bus

Aktuell befinden sich die Dreharbeiten zur 18. Staffel des "Bergdoktors" in den Startlöchern. © Kerstin Joensson/picture alliance/dpa

Erst kürzlich ließ sie ihre Community bei der sogenannten "Bus Pull Challenge" teilhaben. Das Gefährt, ein Doppeldecker-Bus, bringt satte 10,5 Tonnen auf die Waage - und muss mit eigener Körperkraft in Gang gebracht werden!

Wie das News-Portal "Merkur" berichtete, besuchte Forcher mit Freunden die Veranstaltung und stellte sich in der Pause am vergangenen Wochenende sogar selbst der Herausforderung, den Bus mit eigener Muskelkraft fortzubewegen.

In einem Clip auf Instagram sah man die Schauspielerin, wie sie an dem Bus zog. Doch so richtig funktioniert hat der Kraftakt jedoch nicht. Lediglich 15 Zentimeter habe sich der Bus bewegt. Die 27-Jährige setzte mit einer Freundin noch einmal an: Gemeinsam sollen sie vier bis fünf Meter geschafft haben.

Ronja Forcher nahm die Challenge mit Humor und kündigte freudig an, im nächsten Jahr erneut antreten zu wollen: "Wir hören uns in einem Jahr wieder."