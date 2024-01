"Berlin - Tag und Nacht"-Legende Laura Wölki erleidet Unfall und erntet dafür Netz-Hass

Laura Wölki (29) wurde das Glatteis zum Verhängnis. © Screenshot/Instagram/laurawoelki (Bildmontage)

In einer Instagram-Story gab die Berlinerin an, dass sie am vergangenen Freitag "ganz böse mit dem Fahrrad gestürzt".

Zum Hintergrund: Bis zum gestrigen Vormittag gab es in der Hauptstadt eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost.

Das erwischte auch die 29-Jährige offenbar eiskalt. "Ich bin einfach weggerutscht und lag dann mitten auf der Straße", berichtete sie weiter.

"Ich stehe immer noch unter Schock und mein ganzer Körper schmerzt", gab die ausgebildete Fachangestellten für Wellness und Beauty preis.

Sobald sie sich erholt habe, wolle sich Laura bei ihren Fans melden. Zudem riet sie ihren Web-Anhängern, vorsichtig zu fahren - "nicht, dass ihr euch aufs Maul packt wie ich".

Womit das TV-Gesicht nicht gerechnet haben dürfte: Wegen ihres Verhaltens brach eine Welle der Kritik über sie hinein.

Mit "Ich muss mal kurz etwas loswerden" eröffnet sie am Samstagnachmittag ihre Insta-Story nach einem Blick in das Postfach. "Ich bin ganz doll schockiert, wie viele Arschlöcher sich leider unter meinen Followern verbergen."

Der Grund für die harsche Wortwahl: "Weil ich Nachrichten wie 'Selbst schuld', 'Mein Mitleid hält sich in Grenzen' und 'Wer ist auch so blöd und fährt mit dem Fahrrad' bekommen habe", machte sie ihren Ärger Luft.