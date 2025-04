Bert Wollersheim gesteht: Darum hat Ginger Schluss gemacht

Bert Wollersheim (74) hat sich zu seiner Trennung von seiner Noch-Ehefrau geäußert. © Federico Gambarini/dpa

"Sie hat mir sieben Jahre ihrer Jugend geschenkt", verrät der 74-Jährige in einem Interview gegenüber BILD und ergänzt: "Und sie hat mit mir die Zeiten durchlebt, in denen ich nicht mehr wohlhabend war. Ginger hat sich nie beschwert."

Auch deshalb seien die beiden noch beste Freunde und würden bis zu zehnmal am Tag miteinander telefonieren.

Ein Grund für die Trennung sei zudem gewesen, dass seine Ex ihn immer wieder in Wasserparks schleppen wollte, was Bert einfach zu viel gewesen sei.

"Und auch für wilden Sex fehlt mir die Luft. Sie ist in der Mitte ihres Lebens und ich möchte sie nicht blockieren", gesteht er.