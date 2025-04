Musikwelt in Trauer: "The Alarm"-Sänger Mike Peters (†66) stirbt an Krebs

Manchester (Großbritannien) - Sänger Mike Peters , bekannt durch die walisische Band "The Alarm", ist im Alter von 66 Jahren an Krebs gestorben.

In den 1980er-Jahren feierte Peters mit "The Alarm" internationale Erfolge. Hits wie "68 Guns" und "Strength" machten ihn berühmt.

Wie BBC mitteilte, verstarb der Frontmann am Dienstag an Blutkrebs, nachdem er fast 30 Jahre lang unermüdlich gegen die Krankheit gekämpft hatte.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jules (58, l.) gründete er die Love Hope Strength Foundation. © Screenshot/X/Thealarm

Doch Peters war mehr als nur ein Rockstar. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jules (58) gründete er die Love Hope Strength Foundation, um auf Knochenmarkspenden aufmerksam zu machen und bei Konzerten potenzielle Spender zu gewinnen.

Mike Peters hinterlässt neben seiner Frau auch zwei Söhne: Dylan (20) und Evan (18).

In einem Interview mit dem Magazin Guitar World sagte Peters 2017 bewegende Worte:

"Bleib am Leben und schätze jede Sekunde, die du hast. Lebe bis zum letzten Atemzug und bleib positiv gegenüber der Welt, deiner Familie und der Umwelt, in der du lebst."