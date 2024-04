Berührender Song: So geht Ex-"Höhner"-Sänger Henning Krautmacher mit Krebsdiagnose seiner Frau um

Doch wie geht man als Ehepartner mit der schwierigen Diagnose um? Wie schafft man es, nicht zu verzweifeln und weiter Zuversicht zu haben? Krautmacher hat da einen eigenen Weg gefunden: "Wenn du Musiker bist, kannst du am besten Erlebtes - ob Positives oder Schicksalhaftes - in Songtexten verarbeiten", meint er heute.

Seitdem ist das seit 2011 verheiratete Paar aus Pulheim bei Köln noch enger zusammengerückt. "Anke hat insgesamt 153 Tage in Krankenhäusern verbracht und es gab keinen Tag, an dem ich nicht an ihrer Seite war", verrät der 67-Jährige nun gegenüber dem Kölner "Express" .

Henning Krautmacher (67) und Ehefrau Anke (59) sind seit 2011 verheiratet. © Christophe Gateau/dpa

Und obwohl der Song niemals für die Öffentlichkeit gedacht war, dürfen sich eingefleischte "Höhner"-Fans nun auf ein Kurzeit-Comeback des Kölner Urgesteins freuen - natürlich für einen guten Zweck!

"Durch den Kontakt mit 'Yes we can-cer', einer gemeinnützigen Stiftung, die den Austausch von Patienten untereinander und mit Experten aus Medizin und Forschung ermöglicht, entstand die Idee, den Song auch denjenigen zugänglich zu machen, die gerade Ähnliches durchmachen müssen oder durchgemacht haben, wie wir", verrät Krautmacher.

Premiere feiert das Lied dann am 4. Mai beim fünfjährigen Jubiläum des "Yes we can-cer"-Forums in Berlin. Dann wird "Unsere Wääch" auch auf allen bekannten Streaming-Plattformen zu finden sein. "Wenn durch den Song Menschen auf die Stiftung aufmerksam werden oder er einfach nur anderen Menschen Hoffnung macht, sind wir total glücklich", sagt Anke Krautmacher.

Ein langfristiges Comeback als Musiker schließt der Ex-"Höhner"-Frontmann allerdings aus. Er wolle mit dem Auftritt im Mai lediglich ein Herzensprojekt unterstützen, meint er. Daher gehen auch alle Einnahmen aus dem Verkauf an "Yes we can-cer".