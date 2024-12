Beziehungs-Aus bei Klaudia Giez und ihrem Adriano: Hat er sie betrogen?

Berlin - Auf Instagram meldete sich die ehemalige " Germany’s Next Topmodel "-Kandidatin Klaudia Giez (28) mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans: Sie und ihr Freund Adriano haben sich getrennt.

In einem traurigen Instagram-Post offenbarte Klaudia Giez (28) die Trennung von ihrem Freund Adriano. © Screenshot Instagram: klaudiagiez

"Ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas widerfahren wird. Ich habe an die große Liebe geglaubt und wurde enttäuscht. Ich bin zutiefst verletzt", schrieb die TV-Bekanntheit unter ihrem neuesten Post.

Sie habe eine klassische Beziehung und auch die Ehe gesucht. "Aber scheinbar war es nicht das, was er wollte. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet", so Klaudia in dem Text. Sie könne von einem Partner nicht erwarten, treu zu sein, wenn er das nicht möchte und fremdgehe.

Ihre geschriebenen Zeilen deuteten darauf hin, dass der Lockenkopf eine offene Beziehung und Unverbindlichkeit suche.

Auch Adriano äußerte sich in seiner Instagram-Story zur Trennung. So schrieb er: "Ich finde es jedoch sehr unangebracht, dass Klaudia versucht, sich als unschuldig darzustellen."

Bereits 2023 habe es Vorfälle in ihrer Beziehung gegeben, bei denen Klaudia Adriano hintergangenen habe. Das Model habe wiederum einen Schlussstrich zu dem Thema gezogen und bleibe bei ihrer Meinung, wie sie weiter in ihrer Story verriet.