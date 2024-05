Tokio Hotel kündigen Überraschung an: Kommt jetzt ein neues Album?

Hamburg - Auf dem OMR Festival in Hamburg hat die Band Tokio Hotel am heutigen Dienstag eine echte Weltpremiere angekündigt.

Bill und Tom Kaulitz (beide 34) sprachen auf der OMR Messe in Hamburg über ihre Pläne mit Tokio Hotel. © TAG24/Franziska Rentzsch

Am Freitag veröffentlichen die vier Jungs aus Magdeburg ihren neuen Song "The Weekend".

Was bislang nicht bekannt war: Am Dienstagabend werden sie diesen bereits zum ersten Mal live auf der Bühne performen. Ort und Zeit verriet Bill Kaulitz (34) am Mittag auch schon während eines Talks mit der Podcasterin Ann-Katrin Schmitz - bis dato war das streng geheim!

Heute um 20.15 Uhr wird Tokio Hotel also vor einem ausgewählten Publikum auf der OMR-Red Stage performen. Fans, die nicht vor Ort sein können, dürfen sich aber demnach auf eine erste Hörprobe per Social Media gefasst machen, bevor der Song dann offiziell veröffentlicht wird.

"Der Song ist übrigens auch der Titelsong für unseren McDonald's-Werbespot", so Bill weiter. Über eine entsprechende Kampagne, für die die Kaulitz-Brüder auch jeweils ein Burger-Menü kreiert haben, gab es zuletzt bereits Gerüchte: Tom und Bill wurden bereits vor Wochen bei geheimen Dreharbeiten in Elmshorn nahe Hamburg gesichtet.

Und auch sonst haben Tokio Hotel in diesem Jahr noch einiges vor: Ein weiterer neuer Track soll bereits im Juni veröffentlicht werden. Zeitgleich erscheint eine Reality-Netflix-Serie über die Zwillinge.

"Ansonsten machen wir uns bereit für die Festivals und nächstes Jahr gehen wir auf große Europatour", so Tom (34). Und weiter: "Ich verspreche jetzt mal kein Album, aber: Kann passieren!"