Bill Kaulitz schimpft gegen Kölner Zoo: "Schämt euch"

Löwenmama "Gina" wollte sich im Kölner Zoo nicht richtig um ihre Neugeborenen kümmern. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schnappen die Zwillinge von Tokio Hotel unter anderem auch aktuelle Themen auf und kommentieren diese.

In der neuesten Folge, die wie gewohnt von Heiterkeit und Lebensfreude geprägt ist, kommen die Musiker allerdings noch auf ein ernstes Thema zu sprechen.

"Am Ende muss ich noch mal etwas Trauriges sagen, Tom", unterbricht Bill und drückt damit sofort auf die Stimmung. Kurz darauf schießt er mit den Worten "Schämt Euch!" in Richtung des Kölner Zoos.

Der Frontmann berichtet über das Vorgehen der dortigen Tierpfleger, zwei Löwenbabys vorsätzlich getötet zu haben. Grund dafür war, dass die Löwenmama ihre zwei Neugeborenen nicht richtig angenommen hatte.

Für den 35-Jährigen sorgte das für Unverständnis: "Aber man sagt natürlich, man hätte sie auch mit der Flasche aufziehen können. Das finde ich so was von problematisch und so was von furchtbar."