"Hit Me Hard and Soft": Billie Eilish kommt mit neuer Tour nach Deutschland!

Billie Eilish bringt noch in diesem Monat ihr neues Album "Hit Me Hard and soft" heraus. 2025 geht sie dann wieder auf Tour - mit zwei Stopps in Köln.

Von Patrick Richter

Köln - Vor zwei Jahren gab Billie Eilish (22) ihre umjubelte erste Tour durch Deutschland. Nun kommt der Superstar mit neuem Album wieder. Gleich an zwei Terminen tritt die 22-Jährige kommendes Jahr dabei in der Lanxess Arena in Köln auf.

Wird Fans nächstes Jahr auch wieder in Köln in Ekstase versetzen: US-Superstar Billie Eilish (22). © Lewis Joly/AP/dpa Am 29. und 30. Mai 2025 wird Eilish in dort auf der Bühne sein. Ansonsten wird es nur noch jeweils ein Konzert in Berlin (9. Mai) und Hannover (2. Mai) geben. Der Vorverkauf für registrierte Kunden der Telekom (Prio Tickets) und RTL+ startet bereits am heutigen Nachmittag (30. April 2024). In Köln um 16 Uhr für Berlin und Hannover um 15 Uhr. Der offizielle Vorverkauf über Ticketmaster beginnt dann am Donnerstag (2. Mai 2024) ebenfalls zu den gleichen Uhrzeiten. Billie Eilish Billie Eilish gibt virtuelles Mega-Konzert in Fortnite! Nach drei Jahren kreativer Pause bringt Eilish mit "Hit Me Hard and Soft" noch in diesem Monat (17. Mai 2024) ihr neues Album heraus. Der Titel soll Programm sein: "Es trifft dich hart und soft, sowohl textlich als auch klanglich, während sie dabei Genres verbiegt und sich über Trends hinwegsetzt", heißt es im offiziellen Teaser.

Keine Singles vorab: Aber ein Titel ging schon viral!