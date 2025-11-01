"Kein Hass, aber gebt Euer Geld ab": Billie Eilish kritisiert Milliardäre und spendet selbst Millionen
New York City (USA) - Vor wenigen Tagen wurde Sängerin Billie Eilish (23) der "Music Innovator"-Preis überreicht - in ihrer Dankesrede teilte sie ordentlich gegen Milliardäre aus und überraschte mit einer riesigen Spende!
"Wir leben gerade in einer Zeit, in der die Welt wirklich, wirklich schlecht und dunkel ist und die Menschen mehr denn je Empathie und Hilfe brauchen - besonders in unserem Land", sagte die Sängerin am Mittwoch laut People.
Sie fügte hinzu, dass Menschen mit viel Geld dieses für gute Zwecke einsetzen und an diejenigen weitergeben sollten, die es dringender benötigten.
Die 23-Jährige hielt sich nicht zurück: "Ich liebe euch alle, aber hier gibt es ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist - warum bist du ein Milliardär? Kein Hass, aber ja, gebt euer Geld ab, Leute."
Im Publikum befanden sich unter anderem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (41) und seine Frau Priscilla Chan (40) - die meisten spendeten der "No Time to Die"-Interpretin nur zögerlichen Applaus.
Billie Eilish spendet knapp 10 Millionen Euro für den guten Zweck
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist der 41-Jährige die drittreichste Person der Welt. Augenzeugen berichteten, Zuckerberg habe sich beim Beifall zurückgehalten.
Auch Eilish selbst verfügt über ein großes Vermögen - doch sie zeigte, dass sie ihre Worte ernst meinte. Kurz vor der Preisverleihung spendete sie umgerechnet rund 9,94 Millionen Euro - die gesamten Einnahmen ihrer letzten Tour.
Laudator Stephen Colbert (61) verkündete stolz: "Billie Eilish wird die Einnahmen ihrer 'Hit Me Hard and Soft-Tour' an Organisationen, Projekte und Stimmen spenden, die sich für Ernährungsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, die Reduzierung von CO₂-Emissionen und die Bekämpfung der Klimakrise einsetzen. Diese Spende, meine Damen und Herren, beträgt 11,5 Millionen US-Dollar. Wunderbar. Billie, im Namen aller Menschen: Danke."
Mit ihrer Rede und der großzügigen Spende setzte Billie Eilish ein klares Statement.
Titelfoto: Montage: Britta Pedersen/dpa, David Zalubowski/AP/dpa