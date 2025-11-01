"Kein Hass, aber gebt Euer Geld ab": Billie Eilish kritisiert Milliardäre und spendet selbst Millionen

New York City (USA) - Vor wenigen Tagen wurde Sängerin Billie Eilish (23) der "Music Innovator"-Preis überreicht - in ihrer Dankesrede teilte sie ordentlich gegen Milliardäre aus und überraschte mit einer riesigen Spende!

Billie Eilish (23) rief Milliardäre dazu auf, ihr Geld zu spenden. © Britta Pedersen/dpa

"Wir leben gerade in einer Zeit, in der die Welt wirklich, wirklich schlecht und dunkel ist und die Menschen mehr denn je Empathie und Hilfe brauchen - besonders in unserem Land", sagte die Sängerin am Mittwoch laut People.

Sie fügte hinzu, dass Menschen mit viel Geld dieses für gute Zwecke einsetzen und an diejenigen weitergeben sollten, die es dringender benötigten.

Die 23-Jährige hielt sich nicht zurück: "Ich liebe euch alle, aber hier gibt es ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist - warum bist du ein Milliardär? Kein Hass, aber ja, gebt euer Geld ab, Leute."

Im Publikum befanden sich unter anderem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (41) und seine Frau Priscilla Chan (40) - die meisten spendeten der "No Time to Die"-Interpretin nur zögerlichen Applaus.