Billie Eilish attackiert Elon Musk: "Verf*ckt erbärmlicher P*ssy-B*tch-Feigling"
New York City (USA) - Was tun mit scheinbar unendlichem Reichtum? Wenn es nach Superstar Billie Eilish (23) geht, ist die Antwort ganz einfach: Wer Milliardär ist sollte so viel Gutes tun, bis er keiner mehr ist! Deshalb geriet nun auch Tesla-Boss Elon Musk (54) - der reichste Mensch des Planeten - ins Visier der Sängerin.
Der einst gefeierte Unternehmer verfügt über ein geschätztes Vermögen von knapp unter 500 Milliarden US-Dollar, könnte dank eines möglichen Riesen-Aktienpaketes bald zum ersten Billionär der Geschichte werden!
Für Eilish das Gegenteil eines Grundes zur Freude. Die Oscar-Gewinnerin hatte erst vor rund zwei Wochen für Aufsehen gesorgt, als sie selbst umgerechnet rund 10 Millionen Euro spendete und gleichzeitig öffentlich die Superreichen kritisierte. "Wenn du ein Milliardär bist - warum bist du ein Milliardär? Kein Hass, aber ja, gebt euer Geld ab, Leute", sagte sie als ihr der "Music Innovator"-Preis überreicht wurde.
Wesentlich konfrontativer wurde sie in dieser Woche! Auf ihrer Insta-Seite griff sie Musk verbal an. In ihrer Story postete sie ein Bild des Multimilliardärs zu dem geschrieben stand: "Elon Musk ist der erste Billionär der Welt – hier ist, was er (mit dem Geld) tun könnte."
In einer folgenden Story bezeichnete sie den 54-Jährigen am Donnerstag (Ortszeit) unzensiert als "Fucking pathetic p*ssy b*tch coward", was so viel bedeutet wir "verf*ckt erbärmlicher P*ssy-B*tch-Feigling". Deutlicher geht's kaum ...
Noch ist Elon Musk kein Billionär
Ihren mehr als 124 Millionen (!) Instagram-Followern machte die "Bad Guy"-Interpretin klar, was der gebürtige Südafrikaner alles mit seinem Vermögen anstellen könnte: Ihren Angaben zufolge könnte er unter anderem den Hunger auf der Welt beenden oder tausende vor dem Aussterben stehende Tierarten retten.
Noch ist Musk allerdings kein Billionär. 75 Prozent der Tesla-Aktionäre machten ihm aber kürzlich den Weg frei, beim Erreichen bestimmter ambitionierter Unternehmensziele ein gigantisches Aktienpaket als Vergütung zu bekommen.
Doch auch mit ein paar Hundertmilliarden Dollar ließe sich in den Augen Eilishs sicher schon viel Gutes tun.
Titelfoto: Montage: Instagram/billieeilish, ANGELA WEISS / AFP, dpa | Sebastian Gollnow