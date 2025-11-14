Billie Eilish attackiert Elon Musk: "Verf*ckt erbärmlicher P*ssy-B*tch-Feigling"

New York City (USA) - Was tun mit scheinbar unendlichem Reichtum? Wenn es nach Superstar Billie Eilish (23) geht, ist die Antwort ganz einfach: Wer Milliardär ist sollte so viel Gutes tun, bis er keiner mehr ist! Deshalb geriet nun auch Tesla-Boss Elon Musk (54) - der reichste Mensch des Planeten - ins Visier der Sängerin.

Billie Eilish (23) ist kein Freund der Superreichen. © Montage: Instagram/billieeilish, ANGELA WEISS / AFP

Der einst gefeierte Unternehmer verfügt über ein geschätztes Vermögen von knapp unter 500 Milliarden US-Dollar, könnte dank eines möglichen Riesen-Aktienpaketes bald zum ersten Billionär der Geschichte werden!



Für Eilish das Gegenteil eines Grundes zur Freude. Die Oscar-Gewinnerin hatte erst vor rund zwei Wochen für Aufsehen gesorgt, als sie selbst umgerechnet rund 10 Millionen Euro spendete und gleichzeitig öffentlich die Superreichen kritisierte. "Wenn du ein Milliardär bist - warum bist du ein Milliardär? Kein Hass, aber ja, gebt euer Geld ab, Leute", sagte sie als ihr der "Music Innovator"-Preis überreicht wurde.



Wesentlich konfrontativer wurde sie in dieser Woche! Auf ihrer Insta-Seite griff sie Musk verbal an. In ihrer Story postete sie ein Bild des Multimilliardärs zu dem geschrieben stand: "Elon Musk ist der erste Billionär der Welt – hier ist, was er (mit dem Geld) tun könnte."

In einer folgenden Story bezeichnete sie den 54-Jährigen am Donnerstag (Ortszeit) unzensiert als "Fucking pathetic p*ssy b*tch coward", was so viel bedeutet wir "verf*ckt erbärmlicher P*ssy-B*tch-Feigling". Deutlicher geht's kaum ...