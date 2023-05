Nach weniger als einem Jahr: Liebesaus bei Billie Eilish und Jesse Rutherford!

Los Angeles (USA) - Im Oktober 2022 sah man sie das erste Mal zusammen. Einen Monat später machte die "Bad Guy"-Sängerin Billie Eilish (21) es auf Instagram offiziell. Nun ist die Beziehung zu "The Neighborhood"-Frontmann Jess Rutherford (31) zu Ende. Zuletzt waren Gerüchte über die Untreue von Rutherford laut geworden.

Nicht einmal ein Jahr hielten Billie Eilish (21) und Jesse Rutherford (31) die Beziehung aufrecht. Lag es am Altersunterschied, oder war an den Gerüchten über Untreue etwas dran? © Michael Tran/AFP

Seit dem Coachella-Festival im April wurde das Paar nicht mehr gemeinsam gesichtet. Und bereits dort wirkten die beiden Musiker eher zurückhaltend.

Wie das Magazin Page Six sich von einem Vertreter Billi Eilishs bestätigen ließ, trennten sich die beiden wohl im Guten.

"Wir können bestätigen, dass sich Billie und Jesse einvernehmlich getrennt haben und gute Freunde geblieben sind", sagt der Eilish-Sprecher am gestrigen Mittwoch gegenüber dem Magazin.

Zuletzt sah man die 21-Jährige auf der Met Gala - allerdings ohne Rutherford. Spekulationen über Untreue räumte Eilishs Vertreter aus. Sie seien "falsch".

"Alle Betrugsgerüchte sind falsch. Beide sind derzeit Single", erklärte der Repräsentant der Sängerin.

Das Paar zeigte sich in der Vergangenheit stets verliebt auf öffentlichen Events. Gegenüber dem Magazin Vanity Fair berichtete Eilish im November vergangenen Jahres: "Ich habe es geschafft, einen Punkt in meinem Leben zu erreichen, an dem ich nicht nur von einer Person gekannt wurde, die ich für den heißesten verdammten Kerl der Welt hielt, sondern auch seinen Arsch verdreht habe."

Jesse Rutherford schien die Sängerin respektvoll und liebevoll zu behandeln. Die Hintergründe der Trennung sind noch unklar.