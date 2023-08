Neue Frisur: Billie Eilish kehrt zurück zu den Wurzeln! Diesmal aber in einer anderen Farbe

Rot ist das neue Neongrün: In einer anderen Farbe kehrt Billie Eilish (21) zu ihrem ikonischen Look der gefärbten Haaransätze zurück. © Screenshot: Instagram/billieeilish

"Erinnert ihr euch an mich?", schrieb die "Bad Guy"-Interpretin am gestrigen Freitag zu ihrem Instagram-Post, der eine 180-Grad-Wende in Sachen Styling offenbarte. Insgesamt hat sich Eilish damit wohl einmal im Kreis gedreht, denn nach dem grün-schwarzen Rebellinnen-Look zog es die Sängerin zu feminineren, sanfteren Frisuren in Blond.

Anschließend ging es für die Sängerin zurück zur "dunklen Seite der Macht" - sie färbte sich den gesamten Haarschopf wieder schwarz.

Mit den Farben änderte sich auch Eilishs Musik-Stil zu ruhigeren, aber kraftvoll klingenden Balladen. Für ihren Song "What Was I Made For" im neuen Barbie-Film trug die 21-Jährige einen femininen Look mit blonder Perücke.

Nun heißt es offenbar aber: zurück zu den Wurzeln! Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, trat Eilish in ihrem neuen "alten" Look, bei dem lediglich Neongrün gegen Rot eingetauscht wurde, bereits am 3. August beim Lollapalooza Festival in Chicago auf.