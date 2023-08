"Alte Schachtel hat geheiratet": Moderatorin Birgit Schrowange ist unter der Haube!

Birgit Schrowange (65) ist seit dem 16. Juli verheiratet. © Henning Kaiser/dpa

"Es fühlt sich großartig an, eine verheiratete Frau zu sein", erklärt Birgit Schrowange erfreut gegenüber der BILD.

Am 16. Juli war es so weit: Sie und ihr Partner, der Geschäftsführer einer US-Firma in der Schweiz ist, gingen in ihrer Beziehung den nächsten Schritt und ließen sich trauen. Die Hochzeit fand an keinem geringeren Ort als auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 2" statt.

Irgendwo auf offener See zwischen Malaga und Valencia gingen Schrowange und Spothelfer an jenem Sonntag gegen 14 Uhr den Bund der Ehe ein.

Und die bekannte Moderatorin könnte nicht glücklicher sein! "Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube", fasst Birgit Schrowange lachend zusammen.