18.01.2025 14:05 5.138 Dreharbeiten in Hamburg: Bjarne Mädel verliebt sich in Paketzustellerin

Bjarne Mädel verliebt sich in eine Paketzustellerin - in der Komödie "Prange". Dafür steht er in Hamburg vor der Kamera.

Von Christiane Bosch Hamburg - Bjarne Mädel (56) und Olli Dittrich (68) stehen derzeit für eine Komödie gemeinsam in Hamburg vor der Kamera. Noch bis Ende Januar wird die Verfilmung des Romans "Prange" in der Hansestadt gedreht, wie der NDR am Freitag mitteilte. Bjarne Mädel (56) steht aktuell in Hamburg für die Komödie "Prange" vor der Kamera. © Jörg Carstensen/dpa Darin geht es um einen Mann, der in Hamburg-Barmbek ein beschauliches, hilfsbereites und einsames Leben führt. Prange (gespielt von Bjarne Mädel) nimmt stets die Pakete von allen anderen Hausbewohnern an - und dann verliebt er sich in die neue Paketzustellerin Dörte (Katharina Marie Schubert, 47). Und die bringt sein Leben gehörig durcheinander.

Olli Dittrich spielt den Nachbarn, der gegenüber wohnt und alles argwöhnisch beobachtet, was Prange treibt. Als er sieht, dass Prange sich für Dörte interessiert, entbrennt ein Wettbewerb. Promis & Stars Christina Hänni mit den Nerven am Ende: Deshalb geht es dem "Let's Dance"-Star schlecht Geschrieben hat die bisher zwei "Prange"-Romane Andreas Altenburg, der auch Autor von mit dem Radiopreis ausgezeichneten Radio-Comedys ist. Hinter der Kamera steht Regisseur Lars Jessen (55, "Mittagsstunde"). Die Weihnachtskomödie soll dem NDR zufolge Ende 2025 im Ersten ausgestrahlt werden.

Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa