"Der schönste Junge der Welt": Björn Andrésen ist tot

Stockholm - Durch den Film "Tod in Venedig" von Luchino Viscontis wurde Björn Andrésen 1971 weltweit bekannt. Nun ist der 70-Jährige verstorben.

Björn Andrésen (M.) wurde durch den Film "Tod in Venedig" bekannt - nun ist der 70-Jährige tot. © IMAGO / Allstar

Wie Regisseur Kristian Petri (69) bestätigte, verstarb der Schauspieler am Samstag. Zur Todesursache ist nichts bekannt.

Er spielte die Hauptrolle im Film "Tod in Venedig" - dabei betitelte Viscontis den damals 15-Jährigen als "den schönsten Jungen der Welt", so die schwedische Zeitung Dagens Nyheter.

In dem gleichnamigen Dokumentarfilm zeigten Petri und Kristina Lindström das Leben des Schauspielers.

Dieser kam 2021 in die Kinos und wurde ein Jahr später beim Prix Europa Festival zum "besten europäischen Fernsehdokumentarfilm des Jahres" gekürt.