Knochenbruch! "Revolverheld"-Frontmann zeigt sich mit Krücken

Hamburg - Schöne Bescherung! "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate (45) hat sich im Jahres-Endspurt einen Knochenbruch zugezogen. Dabei stehen noch Konzerte an.

Johannes Strate (45) wird sich bei den anstehenden Konzerten zurücknehmen müssen. © Daniel Löb/dpa

Seinen Humor hat der Künstler trotz der Verletzung jedenfalls nicht verloren. Zur Titelmelodie der "Sendung mit der Maus" erklärte Strate seinen Fans in einem Instagram-Reel, was es mit seinen neuen Accessoires auf sich hat.

Die bestehen aus einem Paar Krücken und einem speziellen Schuh. "Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Ich bin Profifußballer, wie alle wissen. Und ich habe eine sehr, sehr lange Karriere", so der 45-Jährige schmunzelnd.

"Und da ich mit meiner Belastungssteuerung absolut verantwortungsvoll umgehe, habe ich jetzt zur Sicherheit einen Belastungsbruch im Fuß. Das ist superpraktisch. Ich kann das sehr empfehlen. Gerade so kurz vor Weihnachten, wo wenig los ist und wir ja auch keine Konzerte spielen", sagt Strate ironisch.

"Deswegen werde ich in den nächsten Tagen, Wochen eher so aussehen", kündigt der Revolverheld-Frontmann an.

Am Dienstag steht bereits das nächste Konzert für die Band auf dem Programm. Im Rahmen der "20 Jahre Tour" zum Revolverheld-Jubiläum treten die Musiker in der Stuttgarter Porsche-Arena auf. Am Sonntag folgt ein Konzert im Palladium Köln.