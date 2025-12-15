Knochenbruch! "Revolverheld"-Frontmann zeigt sich mit Krücken
Hamburg - Schöne Bescherung! "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate (45) hat sich im Jahres-Endspurt einen Knochenbruch zugezogen. Dabei stehen noch Konzerte an.
Seinen Humor hat der Künstler trotz der Verletzung jedenfalls nicht verloren. Zur Titelmelodie der "Sendung mit der Maus" erklärte Strate seinen Fans in einem Instagram-Reel, was es mit seinen neuen Accessoires auf sich hat.
Die bestehen aus einem Paar Krücken und einem speziellen Schuh. "Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Ich bin Profifußballer, wie alle wissen. Und ich habe eine sehr, sehr lange Karriere", so der 45-Jährige schmunzelnd.
"Und da ich mit meiner Belastungssteuerung absolut verantwortungsvoll umgehe, habe ich jetzt zur Sicherheit einen Belastungsbruch im Fuß. Das ist superpraktisch. Ich kann das sehr empfehlen. Gerade so kurz vor Weihnachten, wo wenig los ist und wir ja auch keine Konzerte spielen", sagt Strate ironisch.
"Deswegen werde ich in den nächsten Tagen, Wochen eher so aussehen", kündigt der Revolverheld-Frontmann an.
Am Dienstag steht bereits das nächste Konzert für die Band auf dem Programm. Im Rahmen der "20 Jahre Tour" zum Revolverheld-Jubiläum treten die Musiker in der Stuttgarter Porsche-Arena auf. Am Sonntag folgt ein Konzert im Palladium Köln.
Johannes Strate nimmt seine Verletzung mit Humor
Zur Behandlung musste Johannes Strate über seinen Schatten springen
"Also Stuttgart, also Köln, in den nächsten Tagen müsst ihr ein bisschen für mich springen. Ich springe im Geiste auf jeden Fall fünfmal so hoch und laufe dann jetzt schon mal los, damit ich rechtzeitig da bin", so der Künstler.
Eine Absage der Konzerte müssen die Fans demnach nicht befürchten.
Für die schnelle Genesung musste Strate übrigens in der Tat springen - und zwar über den eigenen Schatten. Der gebürtige Bremer ist seit seiner Kindheit Werder-Fan und geht jetzt beim Rivalen ein und aus.
"Ich bin Gott sei Dank in guten Händen bei den HSV-Mannschaftsärzten. Im Norden halten wir nämlich zusammen. So sieht's nämlich aus", sagt der lädierte Sportler.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/johannesstrate/Daniel Löb/dpa