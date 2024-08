Blake Lively macht Sohn (1) kurioses Geschenk: "Ein riesiges Paar T*tten"

Blake Lively (36) ist stets zu Scherzen aufgelegt. © CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einem Interview mit BBC Radio, verriet die Hollywood-Darstellerin, dass sie den ersten Ehrentag ihres Sohnes Odin (1) im Februar dieses Jahres mit einem ganz besonderen Geschenk zelebriert hat: einem Brustkuchen!

Ja, Ihr habt richtig gelesen.

"Meine Geburtstagstorten sind immer mit einer gewissen Prise Humor zu verstehen", erklärte sie grinsend, bevor sie verriet: "Für mein Baby habe ich einfach ein riesiges Paar T*tten gemacht."

Was für eine kuriose Entscheidung, die beim anschließenden Geburtstagsessen sicher mit einigen Lachern belohnt wurde. Mit den Worten "Ich mein, was wollen [die Kinder] schon mit eins? Er kann nicht sagen, was er will. Also, Brüste!"

Dann scherzte sie weiter: "Ich glaube, das wird ihn sein Leben lang verfolgen."

Anschließend versprach sie der Moderatorin, ein Bild davon zu zeigen. "Von der Torte, nicht von meinen [Brüsten]", lachte Lively. Obwohl diese, ihren eigenen Worten zufolge, "auch großartig" seien.