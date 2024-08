"Deadpool & Wolverine" knackt Kino-Weltrekord! Doch was ist mit Deadpool 4?

All das führt bereits nach wenigen Wochen zu einem neuen Kinorekord: "Deadpool & Wolverine" löste "Joker" (2019) als finanziell erfolgreichsten "R-Rated Film" (in Deutschland mit Filmen FSK 16 gleichzusetzen) aller Zeiten ab! Der Superheldenstreifen spielte bereits rund 1,09 Milliarden Dollar, also fast eine Milliarde Euro, ein.

Für Disney ein absoluter Goldgriff: Schon jetzt ist der dritte Deadpool-Teil deutlich erfolgreicher als die ersten beiden Filme der Reihe! Das ist zum einen der gewachsenen Fangemeinde des vulgären, urkomischen und selten ernsten Anti-Helden zu verdanken - zum anderen aber auch der Rückkehr des Wolverine, seines Zeichens einer der bekanntesten und beliebtesten Marvel-Helden aller Zeiten. Obendrauf spielt der Film nun im selben Universum wie das MCU, also wie Thor, Spider-Man und Co. - das bringt jede Menge Strahlkraft.

Der erste "Deadpool"-Film erschien 2016. © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Der Geldregen an den Kinokassen bedeutet für die Sci-Fi-Actionkomödie auch Platz 2 in der Liste der erfolgreichsten Filme des Jahres (hinter "Alles steht Kopf 2") sowie Platz 36 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten!

Dennoch ist die Zukunft des Film-Franchise nicht so klar, wie viele Fans wohl hoffen würden. Hauptdarsteller Reynolds kokettierte bereits vor Teil 3 damit, den roten Anzug an den Nagel zu hängen, sagte zuletzt in mehreren Interviews, dass es wohl keinen vierten Deadpool-Film geben würde.

Tatsächlich ist das sogar durchaus vorstellbar, ein endgültiges Deadpool-Aus allerdings nicht! Zu sehr kämpften Disney und Marvel um die Rechte an den X-Men (zu denen der Anti-Held zählt), zu lange sehnten sie sich nach Figuren mit Strahlkraft, die dem schwächelnden MCU zu alter Stärke verhelfen könnten.

Und: zu erfolgreich ist "Deadpool & Wolverine"! Studio-Boss Bob Iger (73) wird alles dafür tun, die Cashcow "Deadpool" weiter zu melken.

In welchem Rahmen das alles geschieht, steht indes noch in den Sternen. Wahrscheinlich wollte Disney ohnehin erst einmal abwarten, wie erfolgreich der dritte Deadpool-Teil am Ende werden würde. Nun, da der Siegeszug an den Kinokassen gelungen ist, stehen viele Türen offen.

Deadpool mit einem Cameo im neuen "Fantastic Four"-Film, einer größeren Rolle in den kommenden "Avengers"-Teilen oder doch mit einem weiteren Solo-Streifen? Die Fans werden sich noch etwas gedulden müssen, bis sie wissen, wie es mit Wade Wilson (aka. Deadpool) weitergeht ...