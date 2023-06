Blutgerinnsel im Gehirn? Das soll den "Notfall" von Jamie Foxx ausgelöst haben

Los Angeles - Der US-Hollywoodstar Jamie Foxx (55) wurde am 11. April, während Dreharbeiten für den Netflix-Film "Back in Action", aufgrund eines "medizinischen Notfalls" in ein Krankenhaus eingeliefert. Seitdem wird über seinen Gesundheitszustand spekuliert: Ein Hollywood-Reporter weiß angeblich den Grund für sein Leiden.