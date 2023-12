Bobbie Jean ist tot: Schwester von Nick Carter überraschend verstorben!

Bobbie Jean Carter (†41) wurde tot aufgefunden. (Archivbild) © Chad Buchanan / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, verstarb die kleine Schwester des Backstreet-Boys-Mitglieds unerwartet am Samstag in ihrem Haus in Florida.



"Ich stand unter Schock, als ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfuhr", sagte Mutter Jane Carter in einer ersten Reaktion dem Portal.

Besonders tragisch: Für Jane Carter ist es bereits das dritte Kind, das sie zu Grabe tragen musste. Im Jahr 2012 starb ihre Tochter Leslie Carter (†25), vor einem Jahr dann auch Sohn Aaron Carter (†34).

Zuletzt lebte BJ ein sehr zurückgezogenes Leben, mied die Öffentlichkeit weitestgehend.

Sie hinterlässt eine kleine Tochter, Bella.