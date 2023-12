Bodybuilder "Hollywood Matze" wäre fast gestorben: "Dachte, es ist zu Ende"

Hamburg - Update von " Hollywood Matze " (49): Der Fitness-Influencer, der gerade mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus liegt, hat sich am gestrigen Freitag erneut via Instagram bei seinen Fans gemeldet.

Fitness-Influencer "Hollywood Matze" (49) liegt gerade mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Es ging ihm so schlecht, dass er dachte, er würde sterben. © Fotomontage: Instagram/hollywood.matze

Wie am Tag zuvor zeigte sich der YouTuber im Patientenhemd in seiner Story. Und er hatte gute Nachrichten für seine rund 105.000 Follower: "Mir gehts besser! Auch, wenn es nicht so aussieht", berichtete er mit einem leicht gequälten Lächeln.

Mittlerweile könne er schon wieder stehen, zudem sei seine Lunge nochmals geröntgt wurden. "Ihr hört es vielleicht: Ich bin nicht mehr so kurzatmig, kann wieder deutlich besser atmen", freute sich der 49-Jährige.

Und: Ihm sei der Blasenkatheter entfernt worden, sodass er wieder "normal Wasser lassen" könne. "Manche Leute stehen ja auf so Katheter-Geschichten und lassen sich das freiwillig legen. Eins kann ich euch sagen: Ich bin nicht so einer. Und ich weiß auch nicht, wie man das geil finden kann", schmunzelte er.

Dass "Matze" inzwischen wieder lachen kann, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie ernst die Lage wirklich war: "Ich habe hier mit einem Puls von 170 im Bett gelegen und geschwitzt und zu meiner Freundin gesagt: 'Ich will einfach nur Ruhe. Ich will schlafen und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei'", gestand der Bodybuilder.

Das habe ihm selbst Angst gemacht, offenbarte der gebürtige Berliner, der zudem ergänzte: "Das war das erste Mal, dass ich, der immer Motivation und Power hat, dachte, es ist zu Ende."