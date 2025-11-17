Bosse setzt Statement: "Lass dich nicht f***en"

Hamburg - Mit seinem neuen Lied "Lass dich nicht f***en" will Bosse (45) ein Statement setzen. Auslöser war ein Sturm aus Hass gegen eine Freundin des Musikers.

Bosse (45) will mit dem Song Verbundenheit zeigen. © Christoph Schmidt/dpa

Der Titel bildet einen krassen Kontrast zu "Schönste Zeit" oder "Der letzte Tanz" und bleibt sofort im Kopf, wenn die Melodie einmal erklungen ist. Ein Effekt, den der Hamburger sich in Zusammenarbeit mit den "Hansemädchen" und dem "Kaiser Quartett" wohl genau so erhofft hat.

Am Montag veröffentlichte der 45-Jährige den Song in einem Reel auf Instagram. In dem dazugehörigen Video sitzt Bosse an einen Betonpfeiler gelehnt, die Nase blutet.

"Nachdem eine Freundin von mir, die in der Öffentlichkeit steht, unter einem Sturm aus Hass fast zusammengebrochen ist, hab' ich ein Lied geschrieben, über und vor allem gegen digitale Gewalt", schreibt der Sänger dazu.

Um welche Freundin es sich dabei handelt, ließ der Künstler offen.

Der Musiker habe das Wort "f***en" bewusst gewählt, da es eines der am häufigsten benutzten Wörter bei Beschimpfungen gegen "weiblich gelesene Personen" im digitalen Raum sei.

"Kräftezehrende Zeiten sind das, vor allem für direkt betroffene, marginalisierte Gruppen", so Bosse.