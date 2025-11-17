Kessler-Zwillinge sind tot: Starben Alice und Ellen gemeinsam?

München - Medienberichten zufolge sind die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen tot.

Die Kessler-Zwillinge Alice (l.) und Ellen sind gestorben. © Lennart Preiss/dpa

Nach Informationen der Bild-Zeitung starben die Entertainerinnen gemeinsam im Alter von 89 Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt.

Es soll einen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Fall gegeben haben.

Alice und Ellen waren am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau geboren worden. Ihr Leben verbrachten die Schwestern gemeinsam als Sängerinnen und Tänzerinnen.

Ihr Erfolgsgeheimnisse? "Disziplin. Jeden Tag. Dankbarkeit. Immer wieder. Demut statt Übermut. Und Zweisamkeit. Bis in den Tod", sagte Alice Kessler kurz vor dem 88. Geburtstag gegenüber der "Bunten".