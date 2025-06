27.06.2025 08:48 Während Kinofilm-Premiere: Einbrecher dringen in Brad Pitts Anwesen ein

Während Brad Pitt (61) sich in Japan aufhielt, brachen Unbekannte in sein Haus in Los Angeles ein.

Von Isabel Klemt

Los Angeles (USA) - Während Brad Pitt (61) sich bei einer Kinopremiere in Japan aufhielt, brachen Unbekannte in sein Haus in Los Angeles ein. Alles in Kürze Einbrecher dringen in Brad Pitts Anwesen ein

Brad Pitt war bei Kinopremiere in Japan

Drei Täter betreten das Anwesen

Entwendung bisher nicht bekannt

Brad Pitt war wegen seines neuen Kinofilms "F1" unterwegs, als bei ihm zu Hause eingebrochen wurde. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa Wie TMZ unter Berufung auf die Polizei von Los Angeles berichtet, rückten am Mittwochabend Einsatzkräfte zum Haus des bekannten Schauspielers aus, nachdem dort ein Einbruch gemeldet wurde. Drei bislang unbekannte Täter sollen das Anwesen betreten haben, während der 61-Jährige zu einem Pressetermin für seinen neuen Kinofilm "F1" unterwegs war, in dem er die Rolle eines ehemaligen Rennfahrers spielt. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Er ist nicht der einzige Promi, der in diesem Jahr in Los Angeles Opfer eines Einbruchs wurde. Auch Austin Butler, DJ Marshmello, NBA-Star Ty Jerome und zahlreiche weitere Stars berichteten von ähnlichen Vorfällen.

Titelfoto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa