Trauer im Hause Pitt: Brads Mutter Jane Etta ist tot
Von Lea Marie Kläsener
Los Angeles (USA) - Hollywood-Star Brad Pitt (61) trauert um seine Mutter: Jane Etta Pitt starb im Alter von 84 Jahren, wie die US-Portale "People" und "TMZ" übereinstimmend berichteten.
Alles in Kürze
- Brad Pitts Mutter Jane Etta ist tot.
- Sie starb im Alter von 84 Jahren.
- Die Nachricht wurde von Brad Pitts Nichte Sydney auf Instagram geteilt.
- Jane Etta Pitt hinterlässt eine große Familie.
- Brad Pitt wuchs in Springfield mit seinen Geschwistern auf.
Brad Pitts Nichte Sydney Pitt teilte die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter auf Instagram. "Meine süße Oma, Jane Etta - wir waren nicht bereit, dass du schon gehst. Aber zu wissen, dass du jetzt frei bist, um zu singen, zu tanzen und zu malen - das macht es ein wenig einfacher."
Sie sei dankbar, mit ihr aufgewachsen zu sein: "Sie hatte das größte Herz. Sie kümmerte sich aufrichtig um alle und alles, ohne Fragen zu stellen." Dazu veröffentlichte Sydney zahlreiche Familienfotos.
Brad Pitt wurde 1963 in Oklahoma geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern Doug und Julie Neal in Springfield (Missouri) auf.
2012 brachte der Schauspieler seine Eltern mit zur Oscar-Verleihung. Laut unterschiedlichen Angaben starb Jane Etta Pitt am Dienstag oder Mittwoch.
Titelfoto: Mike Nelson/dpa