"Brötchen im Ofen": "Hustlers"-Star Constance Wu erwartet Baby Nummer zwei!

Baby Nummer zwei ist unterwegs: "Hustlers"-Star Constance Wu (40) bestätigte ihre erneute Schwangerschaft mit einem süßen Schnappschuss. © Bildmontage: Patrick T. Fallon/AFP, Instagram/constancewu

"Brötchen im Ofen. Filipinese baby #2 coming soon", schrieb sie gemeinsam mit einem Herz-Emoji am Dienstag in ihren Instagram-Stories zu einem Foto, auf dem sie auf ihren wachsenden Babybauch zeigte.

Die Enthüllung des "Hustlers"-Stars kommt fast eine Woche, nachdem Paparazzi die Schauspielerin und ihre Tochter (2) bei einem Spaziergang in einem Park in Los Angeles entdeckten.

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, ist die 40-Jährige in einem rot-weiß-gestreiften Hemd, einer schwarzen Jogginghose, Turnschuhen und einer schwarzen New York Giants-Baseballmütze zu sehen.

Die erste Tochter des Musikers und der Schauspielerin kam im August 2020 zur Welt. Viele Details - einschließlich des Namens - gibt es über das kleine Mädchen jedoch nicht. Ihre Eltern schützten die Privatsphäre ihrer mittlerweile 2-jährigen Tochter vehement.

Nur in einem Interview in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach Wu über ein besonderes Muttermal ihres ersten Kindes, welches den Po des Kindes blau färbt. "Ihr Hintern hat die Farbe Blau. Es gibt da diese Sache, von der ich vorher noch nie gehört hatte, aber man nennt sie Mongolenfleck", erklärte Wu in der Show.

"Anscheinend kommt das bei vielen asiatischen Babys vor, und mein Freund und ich sind beide Asiaten", fuhr sie fort. "Und es ist so, dass dein Hintern in den ersten zwei Jahren deines Lebens Blau ist, und dann geht er einfach weg."

Über das Leben mit Kind an sich sagte die Golden-Globe-Nominierte im Juli letzten Jahres, dass vor allem ihre Rückkehr ans Filmset "hart" war. Doch vor allem einer ihrer Co-Stars habe der frischgebackenen Mutter besonders geholfen.