Brustvergrößerung bei Influencerin Carina: Darum ging sie diesen Schritt

"Früher war ich viel mehr im Außen und rückblickend total verunsichert, was meinen Körper anbelangt", so die heute 29-Jährige. In welchem Alter sie sich für den Schritt entschied, verriet sie nicht.

Inzwischen setzt sich die Influencerin für ein positives Körperbild ein. Steht auf Instagram für Selbstliebe, Lebensfreude und für mehr Realität.

So schrieb sie vor Kurzem in einem Post: "Echte Haut, Textur, Pickelchen, Falten ... All das wird online gerne mit Filtern überdeckt oder durch das richtige Licht kaschiert oder versteckt. Eben auch, weil uns die Gesellschaft- & Schönheitsindustrie es uns so vermittelt: nur so sind wir schön. Dabei ist das Quatsch und eigentlich gar kein wirklich erreichbares Ziel. Denn all das andere gehört ebenso zu uns Menschen und ist total natürlich."

Carina postet entsprechend Fotos von sich auf denen auf den ersten Blick nichts retuschiert wurde. Follower sehen vermeintliche "Makel" wie Narbengewebe, Cellulite, einen runden Unterbauch und eben all das, was vermutlich an den meisten ungefilterten Frauenkörpern zu entdecken ist.