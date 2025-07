Frau Evelyn packt aus: So oft wurden Davie Selke und seine Familie beklaut

Alles in Kürze

Im Mai wurde in die Wohnung von Ex-HSV-Star Davie Selke (30) und seiner Frau Evelyn (31) eingebrochen - es war nicht der einzige Diebstahl zuletzt.

Am Mittwoch musste die Influencerin (rund 52.000 Follower auf Instagram) allerdings Termine wahrnehmen, auf die sie sicherlich gerne verzichtet hätte. "Ich musste Fingerabdrücke abgeben, noch wegen des Einbruchs", erzählte sie nach einem Besuch bei der Polizei in ihrer Story.

Am späten Abend des 10. Mai, der HSV hatte gerade den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht, waren Unbekannte in das Hamburger Appartement der Familie eingestiegen. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Einbruch laufen.

Doch wie die 31-Jährige nun offenbarte, wurden sie und Ehemann Davie in den vergangenen Wochen noch deutlich öfter Opfer von Kriminellen. "Bei uns ist seit dem Einbruch der Wurm drin. Alle wollen uns ausnehmen", verdeutlichte sie.

Demnach seien nicht nur ihre Kreditkarten-Daten gehackt worden, sondern Davie auch gleich zweimal der Geldbeutel mit allen möglichen Karten gestohlen worden - einmal im Urlaub in Griechenland und einmal in Deutschland. Die Täter hätten mit den Karten anschließend sogar eingekauft.