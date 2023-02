Bye Bye, Meredith! Ellen Pompeo feiert Abschied von "Grey's Anatomy"

Los Angeles - Sie war seit Folge eins das Gesicht von "Grey's Anatomy" - doch nach 19 Staffeln ist Schluss! In den USA hatte Ellen Pompeo (53) alias "Dr. Meredith Grey" gerade ihren letzten Auftritt in der beliebten Arztserie. Ihre Kollegen nehmen Abschied ...

19 Staffeln lang verkörperte Ellen Pompeo (53) die Rolle der "Meredith Grey" in "Grey's Anatomy". © VALERIE MACON / AFP

17 Jahre "Grey's Anatomy" - mit Ellen Pompeo verlässt die Hauptdarstellerin seit Staffel eins das Set der erfolgreichen Dramaserie. In Folge sieben der inzwischen 19. Staffel kehrte "Meredith" dem "Grey Sloan Memorial Hospital" in Seattle den Rücken und zog mit ihren drei Kindern nach Boston.

Während die Krankenhaus-Belegschaft ihre Freundin in der Serie mit einer großen Party verabschiedete, schickten auch ihre Kollegen im echten Leben Abschiedsgrüße an die Schauspielerin.

Als Ellens letzter Auftritt in der Serie in den USA über die Fernsehbildschirme flimmerte, teilten gleich mehrere "Grey's Anatomy"-Darsteller bei Instagram Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit am Set.

"Ellen, du hast die Worte der talentierten Autoren genommen und einer Figur Leben eingehaucht, die Teil des Lexikons unserer Kultur wurde. Danke dir", schrieb etwa ihr Serienkollege James Pickens Jr. (68, "Dr. Richard Webber") unter eine Reihe mit Fotos ihrer jahrelangen gemeinsamen Arbeit.