Olympia-Eröffnung: Weltstar Céline Dion soll mit Lady Gaga diesen Klassiker singen!

Paris (Frankreich) - Mit einer pompösen Eröffnungszeremonie auf der Seine werden am Freitagabend im Herzen von Paris die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Doch eines ist immer noch nicht ganz sicher: Wird Mega-Star Céline Dion (56, "My Heart Will Go On") bei dem Jahrhundertereignis vor einem Milliardenpublikum singen?