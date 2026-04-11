Zweifel an Vaterschaft: War Rapperin Cardi B etwa untreu?

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Zwischen der berühmten Rapperin Cardi B und ihrem Ex-Mann Offset scheint es gerade zu krachen.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles (USA) - Zwischen der berühmten Rapperin Cardi B (33) und ihrem Ex-Mann Offset (34) scheint es gerade ordentlich zu krachen. Wie nun bekannt wurde, stand sogar eine ungeklärte Vaterschaft im Raum.

Die Musikerin Cardi B (33) ließ sich 2023 von dem Rapper Offset (34) scheiden. (Archivfoto)
Die Musikerin Cardi B (33) ließ sich 2023 von dem Rapper Offset (34) scheiden. (Archivfoto)  © MICHAEL TRAN / AFP

Laut Gerichtsakten hat der Musiker die biologische Vaterschaft für eines seiner jüngsten Kinder infrage gestellt, berichtet TMZ. Der 34-Jährige habe demnach versucht, einen DNA-Test zu erzwingen - jedoch ohne Erfolg.

Der Name des Nachwuchses blieb in den Dokumenten allerdings unerwähnt – es war lediglich die Rede von dem "Neugeborenen".

Infolgedessen könnte es sich ihm ihre gemeinsame Tochter Blossom (2024) handeln - bestätigt wurde das jedoch nicht.

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Beobachter vermuteten, dass es sich um ein Kind handelt, das zeitlich nicht eindeutig der On-Off-Beziehung zugeordnet werden kann, erklärt das Nachrichtenportal.

Doch der Plan des Rappers ging nur teilweise auf. Ein Richter lehnte den DNA-Test für das Neugeborene ab, gab jedoch grünes Licht für eine andere Vaterschaftsprüfung innerhalb der Familie. Zusätzlich verpasste das Gericht den beiden Beteiligten einen "Maulkorb", so TMZ.

Das heißt: Weder die Musikerin noch der 34-Jährige dürfen in der Öffentlichkeit übereinander herziehen - nicht in Interviews, nicht auf Social Media.

Der US-amerikanische Football-Profi Stefon Diggs (32) und die Musikerin haben bereits ein Kind zusammen.
Der US-amerikanische Football-Profi Stefon Diggs (32) und die Musikerin haben bereits ein Kind zusammen.  © KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie das Newsportal schreibt, habe Offset bereits eine Vermutung, wer der Vater des Kindes sein könnte. Offenbar soll dies Cardi B's jetziger Freund Stefon Diggs (32).

Vor rund einem Jahr machte die Rapperin die Beziehung zu dem Sportler öffentlich. Ob die 33-Jährige während ihrer Ehe schon etwas mit Diggs hatte, bleibt unklar.

Titelfoto: MICHAEL TRAN / AFP