Zweifel an Vaterschaft: War Rapperin Cardi B etwa untreu?

Los Angeles (USA) - Zwischen der berühmten Rapperin Cardi B (33) und ihrem Ex-Mann Offset (34) scheint es gerade ordentlich zu krachen. Wie nun bekannt wurde, stand sogar eine ungeklärte Vaterschaft im Raum.

Die Musikerin Cardi B (33) ließ sich 2023 von dem Rapper Offset (34) scheiden. (Archivfoto) © MICHAEL TRAN / AFP

Laut Gerichtsakten hat der Musiker die biologische Vaterschaft für eines seiner jüngsten Kinder infrage gestellt, berichtet TMZ. Der 34-Jährige habe demnach versucht, einen DNA-Test zu erzwingen - jedoch ohne Erfolg.

Der Name des Nachwuchses blieb in den Dokumenten allerdings unerwähnt – es war lediglich die Rede von dem "Neugeborenen".

Infolgedessen könnte es sich ihm ihre gemeinsame Tochter Blossom (2024) handeln - bestätigt wurde das jedoch nicht.

Beobachter vermuteten, dass es sich um ein Kind handelt, das zeitlich nicht eindeutig der On-Off-Beziehung zugeordnet werden kann, erklärt das Nachrichtenportal.

Doch der Plan des Rappers ging nur teilweise auf. Ein Richter lehnte den DNA-Test für das Neugeborene ab, gab jedoch grünes Licht für eine andere Vaterschaftsprüfung innerhalb der Familie. Zusätzlich verpasste das Gericht den beiden Beteiligten einen "Maulkorb", so TMZ.

Das heißt: Weder die Musikerin noch der 34-Jährige dürfen in der Öffentlichkeit übereinander herziehen - nicht in Interviews, nicht auf Social Media.