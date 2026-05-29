Designer schaut Heidi Klum auf die Brüste und sagt: "Da fließt Milch raus"

Los Angeles (USA) - Heidi Klum ( 52) hat eine steile Karriere hingelegt. Am Donnerstagabend moderiert sie zum 21. Mal das Finale von Germany's Next Topmodel (GNTM). Das Zeit Magazin hat mit der Model-Mama über ihre Anfänge im Show-Business und das Kinderkriegen gesprochen.

Heidi Klum (52) brachte vier Kinder zur Welt und arbeitete jedoch in vollen Zügen weiter. © Thomas Banneyer/dpa

Die Moderatorin hat nicht immer nur viel gearbeitet, sondern auch beim Kinderkriegen voll durchgezogen. Innerhalb von sechs Jahren kamen ihre vier Kids Leni (22), Henry Samuel (20), Johan Samuel (19) und Lou (16) auf die Welt.

Deutschlands bekannteste Blondine wollte in den frühen 2000ern dennoch beruflich nicht zurückstecken.

Acht Monate lang habe sie jedes ihrer Kinder gestillt, "es geliebt, wie die Milch durch den Körper fließt". In dieser Zeit sei es zu einer skurrilen Situation gekommen.

Als der Designer Michael Kors (67) neben ihr gesessen habe, tropfte bei ihr die Muttermilch herunter.

"Heidi, da fließt Milch raus", merkte der Modezar nur trocken an.

Die Deutsche bemerkte, dass ihre Brüste proppenvoll waren. Da ans Abpumpen aber nicht zu denken war, tropfte es irgendwann.