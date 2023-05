Botox-Beichte von Caro Robens: "Was ist das bitte...?!"

Mallorca - Immer wieder was los bei Caro (44) und Andreas (56) Robens in ihrer Wahlheimat Mallorca. Da kann es einem schon mal Zornesfalten ins Gesicht treiben. Caro beugt dagegen vor und steht dazu!

"Es ist Geschichte, wir haben keine Lust mehr. Es ist zu deprimierend, immer an die falschen Menschen zu geraten", schrieb das Paar Mitte April bei Instagram.

Bei den ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Gewinnern geht es auch in diesem Jahr wieder turbulent zu. Vor einigen Wochen mussten sie sich von ihrem eigenen Restaurant, dem "Iron Diner" unweit des Ballermanns, verabschieden .

Immerhin steht die Auswanderin zu ihren Eingriffen. Mit diesen kennt sie sich auch aus. Vor einigen Monaten ließ sie sich Implantate in den Po einsetzen, ihre Lippen wurden geliftet und ihr Bauch gestrafft. Zuvor ließ sie sich auch die Brüste machen.

Allerdings zieht sie auf dem ersten Bild ihre Stirn verdächtig zusammen, was die Falten optisch natürlich begünstigt.

Dazu postete sie zwei Fotos, offenbar eins vor der Botox-Spritze und eins danach. "Was ist das bitte für ein Unterschied?!", schreibt sie dazu.

In ihrer Instagram-Story schrieb die 44-Jährige jetzt: "Ich liebe Botox!"

Das Paar betreibt in seiner Wahlheimat Mallorca ein eigenes Fitnessstudio. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

Offenbar gab es Ärger mit den Franchise-Nehmern des Lokals. "Daher werden wir das Thema nun beenden, auch wenn es uns sehr traurig macht. Es steckte so viel Herzblut und Arbeit drinnen."

Lange geschlossen bleiben soll das Lokal allerdings nicht, wie sie ebenfalls verrieten. Was mit der Ladenfläche passiert, ist noch unklar.

Kraft will das Paar jetzt vor allem ins eigene Fitnessstudio "Iron Gymnasium" stecken. Dafür hat Andreas auch große Pläne. "Wir haben noch viel vor. Wir wollen nach Venice Beach in Kalifornien, um uns das 'Gold's-Gym-Studio' anzuschauen. Und ich möchte am 'Muscle Beach' trainieren", erzählt er im Interview mit dem Express.