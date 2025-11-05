Herausforderung Kind: So schonungslos schreibt Carolin Kebekus übers Mamasein

Komikerin Carolin Kebekus (45) ist ganz frisch mit ihrem eigenen Buch auf den Markt gekommen. © Henning Kaiser/dpa

Unter anderem schreibt die Kölnerin über das massive Bluten nach der Geburt im Wochenbett - und vergleicht es mit der ersten Periode einer 14-Jährigen. "Blut ohne Ende. Und dann kommen die Hebammen mit diesen riesigen Binden, ich dachte, die hätten wir alle in den Neunzigern verbrannt. Doch da sind sie wieder, diese Matratzen, die du dir in die Hose steckst."

Je länger Frauen stillen würden, desto weniger kümmere es sie, wo sie ihre Brüste herausholten, schreibt die 45-Jährige. Früher habe sie beispielsweise immer darauf geachtet, dass der BH nicht durch ihr Oberteil schimmere.

Heute sei ihr alles so egal, dass sie sogar dem Paketboten oben ohne die Tür aufmache. "Manchmal hatte ich sogar Angst, dass ich irgendwann mal oben ohne in den Supermarkt gehe. Oh, ich dachte, das wäre ein Unverpackt-Laden. Nein? Sorry, mein Fehler."

Die Komikerin war offenbar irgendwann fast besessen von den Popeln ihres Babys. Manchmal habe es nur einen winzigen Popel zum Aus-dem-Näschen-Pulen gegeben, schreibt sie. "Aber nicht selten sieht man ein kleines Popelchen hervorlugen, und während man es, nichts Böses ahnend, herausfriemelt, wird dieses kleine Stücklein plötzlich immer größer und größer, und man kann es nicht fassen, was für ein gewaltiges Popelmassiv sich da angestaut hat."